Karagüle yeşil rakip
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Karagüle yeşil rakip

Karagüle yeşil rakip
04.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:51

Karagüle yeşil rakip Karagülden sonra yeşili de yetiştirilmeye başlandı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagülden sonra aynı bölgede yeşil gül de yetiştirilmeye başlandı.

Karagüle yeşil rakip

Karagülden sonra yeşili de yetiştirilmeye başlandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagülden sonra aynı bölgede yeşil gül de yetiştirilmeye başlandı.

Dünya üzerinde sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğal olarak yetiştiği belirtilen ve filmlere de ismini veren karagüle yine aynı bölgede yetiştirilmeye başlanan yeşil gül rakip oldu. Tamamen doğal olarak yetişen yeşil gül, rengi dışında aynı bölgede yetişen karagül ile bir çok yönden benzerlik gösteriyor. Karagül ile aynı dönemde tomurcuk açan ve büyüyen yeşil gül için, seralar kurulması planlanıyor. Seralarda yetiştirilecek yeşil gülün ilçe ekonomisine katkı sunarak yeni bir pazar sahası oluşturabileceği belirtildi.

Karagül ile birlikte yeşil gülü de yetiştiren Hüseyin Akşen, yeşil gülün de çok tutulduğunu, insanların internet üzerinden sipariş verdiğini belirtti. Fazla kokusu olmadığı halde renk olarak çok güzel göründüğünü söyleyen Akşen, " Yeşil gül için de artık sera kuracağız. Halk artık beğeniyor" dedi. Yeşil gülün yetiştirilmesinde herhangi bir ilaç kullanılmadığını söyleyen Akşen, gülün sadece su ile beslendiğini dile getirdi.

Karagüle yeşil rakip

Kaynak: İHA

Manşet

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