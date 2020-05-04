Karagüle yeşil rakip

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagülden sonra aynı bölgede yeşil gül de yetiştirilmeye başlandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen karagülden sonra aynı bölgede yeşil gül de yetiştirilmeye başlandı.

Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde doğal olarak yetiştiği belirtilen ve filmlere de ismini veren karagüle yine aynı bölgede yetiştirilmeye başlanan yeşil gül rakip oldu. Tamamen doğal olarak yetişen yeşil gül, rengi dışında aynı bölgede yetişen karagül ile birçok yönden benzerlik gösteriyor. Karagül ile aynı dönemde tomurcuk açan ve büyüyen yeşil gül için seralar kurulması planlanıyor. Seralarda yetiştirilecek yeşil gülün ilçe ekonomisine katkı sunarak yeni bir pazar sahası oluşturabileceği belirtildi.

Karagül ile birlikte yeşil gülü de yetiştiren Hüseyin Akşen, yeşil gülün de çok tutulduğunu, insanların internet üzerinden sipariş verdiğini belirtti. Fazla kokusu olmadığı halde renk olarak çok güzel göründüğünü söyleyen Akşen, "Yeşil gül için de artık sera kuracağız. Halk artık beğeniyor" dedi. Yeşil gülün yetiştirilmesinde herhangi bir ilaç kullanılmadığını söyleyen Akşen, gülün sadece su ile beslendiğini dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA