Karagül odun ateşinde kokuya dönüşüyor
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Karagül odun ateşinde kokuya dönüşüyor

Karagül odun ateşinde kokuya dönüşüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sakin şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de karagül kokuya dönüşmeye başladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sakin şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de karagül kokuya dönüşmeye başladı.

Doğal güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik ilçesi Halfeti'de sadece bölgede yetiştirilen karagülden koku üretimi başladı. Bahçelerden toplanan karagülün taç yaprakları dalından ayrılıyor. Sepetlere konulan karagülün taç yaprakları, daha sonra tamamen doğal yollarla odun ateşi üzerinde kazanda kaynatılıyor. Kazanın üst kısmında yer alan borudan geçen buhar, soğuk su ile temas ederek yoğunlaşıyor ve kendi suyunu bırakıyor. Buradan elde edilen su içerisine maya olarak gül suyu eklendikten sonra yeniden kazanda kaynatılıyor. Kaynayan gül suyu başta parfüm ve kolonya olmak üzere çeşitli şekillerde kullanılıyor.

Halfeti'ye özgü karagülden doğal yollarla kokunun nasıl elde edildiğini anlatan Ejder Şahin, "Taç yapraklarını kazana koyduktan sonra kazanda kaynatılıyor. Kaynama tamamlandıktan sonra alttaki ateşi azaltıyoruz. Elde edilen buhar borudan geçerek soğutma kazanına gelip yoğunlaşarak kendi suyunu bırakmaya başlar. Elde ettiğimiz suyu tekrar kazana koyup gül suyunu maya olarak ilave ettiğimiz vakit gülün yağını elde etmiş oluyoruz. Farklı sektörlerde gülümüzün dikenleri gibi bir çok yerinden faydalanılabiliyor. Kazanın içerisindeki posa bile maske yapımında kullanılabiliyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Karagül odun ateşinde kokuya dönüşüyor
Karagül odun ateşinde kokuya dönüşüyor
Karagül odun ateşinde kokuya dönüşüyor
Karagül odun ateşinde kokuya dönüşüyor
Karagül odun ateşinde kokuya dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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