"Karagül" kentinin yeni gözdesi "Yeşil gül"
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"Karagül" kentinin yeni gözdesi "Yeşil gül"

Kendine has coğrafi özellikleriyle, dünyada sadece yörede yetişen karagül bitkisine ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yok olmaktan kurtarılan yeşil gülün daha fazla üretilip tanıtılması için çalışma başlatıldı.

02.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:26

Kendine has coğrafi özellikleriyle, dünyada sadece yörede yetişen karagül bitkisine ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, yok olmaktan kurtarılan yeşil gülün daha fazla üretilip tanıtılması için çalışma başlatıldı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle bölgenin "saklı cenneti" olarak nitelendiriliyor.

Yılın her döneminde binlerce kişinin ziyaret ettiği ilçe, kendine has coğrafi özellikleriyle dünyada sadece yörede yetişen endemik gül çeşitlerine de ev sahipliği yapıyor.

Kendine özgü rengi ve kokusunu, yetiştiği topraktan alan karagülü ile bilinen ilçede, yine karagül gibi sadece bölgede yetişen yeşil gül de dikkati çekiyor.

Birecik Barajı'nın suyunun yükselmesiyle neredeyse yok olan yeşil gül, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalarla birkaç daldan çoğaltılarak yeniden kente kazandırıldı.

Müdürlük tarafından kurulan serada karagüllerle birlikte çoğaltılmasına başlanan yeşil gül, turizme ve ekonomiye değer katacak.

"Saklı kentin saklı gülü"

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil gülün yok olmaması için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yeşil gülü, "Saklı kentin saklı gülü" olarak nitelendirdiklerini anlatan Çakmaklı, hazırladıkları projelerle çiçeğin pazarlanmasını da sağlayacaklarını ifade etti.

Yeşil gülün karagüle benzer özellikler taşıdığını vurgulayan Çakmaklı, şöyle devam etti:

"Belli bir dönemde açmakta ve 6-7 hafta yeşilliğini korumaktadır. Rengi daha berrak, yeşil elma rengini andırıyor, kış soğuğunda bronzlaşan bir renge dönüşüyor. Yeşil gül ile ilgili bugüne kadar herhangi bir literatür çalışmasına rastlayamadık. Yapılacak bir çalışmanın yeşil gülün bilinmesine, tanınmasına büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Yeşil gülün de karagül gibi Halfeti için çok önemli bir gül, çeşit olduğunu olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca yok olmaya yüz tutmuş bu gülün tekrar çoğaltılması ve ekonomik olarak değerlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Biz bu noktada planlanan çalışmaları yürüteceğiz."

"Karagül'e rakip değil, kardeş gül olarak görüyoruz"

Yeşil gülün bir alternatif olduğunu belirterek hiçbir zaman karagüle rakip olmayacağının altını çizen Çakmaklı, yeşil gülü karagüle kardeş olarak gördüklerini kaydetti.

Halfeti'ye gelenlerin, karagülün yanında yeşil gülü de ziyaret edeceğini ifade eden Çakmaklı, "Saklı kentimiz olan Halfeti'ye saklı kokumuz karagül ve saklı gülümüz yeşil gül, daha fazla değer katacak. Çünkü her iki gül çeşidi de sadece ilçemizin toprak, su ve iklim özelliklerinde yetişmekte. İnşallah her iki çeşidin de daha fazla alanda yetiştirilmesi için arkadaşlarımızla birlikte çalışmalar yürüteceğiz." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Akan Akmeşe de 3 yıl önce yeşil gülün tespitini yaparak bir kaç daldan bitkiyi çoğaltmaya başladıklarını belirtti.

Şu anda çeşitli bölgelerde toplam 100 yeşil gül yetiştirdiklerini kaydeden Akmeşe, "Yeşil gülün tanınırlığını, bilinirliğini artırmak ve gelen ziyaretçilerin görmesi için bazı gülleri, Fırat Nehri kenarındaki Halfeti Belediyesine ait serada karagüllerle birlikte sergiliyoruz. İnşallah yeşil gül de karagül gibi ilçemizin yeni bir yüzü, markası olacak." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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