"Karagöz" Suriye sınırında görevde "Karagöz" Suriye sınırında görevde ASELSAN tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, Suriye sınırında devriye görevine devam ediyor "Karagöz" üzerinde taşıdığı geniş alan gözetleme kamerasıyla 8 kilometrekarelik bir bölgeyi tarayabiliyor ASELSAN...

"Karagöz" Suriye sınırında görevde

ASELSAN tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, Suriye sınırında devriye görevine devam ediyor

"Karagöz" üzerinde taşıdığı geniş alan gözetleme kamerasıyla 8 kilometrekarelik bir bölgeyi tarayabiliyor

HATAY - ASELSAN tarafından geliştirilen Karagöz GAG Balonlu Geniş Alan Gözetleme Sistemi, Suriye sınırındaki görevini sürdürüyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin sıfır noktasında gözetleme görevi yapan Karagöz, 360 derece dönebilme kabiliyetine sahip ve üzerinde taşıdığı geniş alan gözetleme kamerasıyla 8 kilometrekarelik bir bölgeyi çok net bir şekilde tarayabiliyor.

17 metre uzunluğunda, 430 metreküp hacme sahip ve 500 metre yükseklikten sınır güvenliği için 7/24 gözetleme yapabilen Karagöz'ün üzerindeki termal kameralarla olağan dışı bir hareket tespit edildiğinde sistem alarm vererek hedef teşhis ve takip yapabiliyor.

Hafif silahlarla vurulduğu zaman kendini tamir edebilen bir malzemeden üretilen balon zorlu hava koşullarında da görevini yapabilecek.

Karagöz, üzerindeki donanımlarla sürekli gözetleme ve istihbarat, sınır ve sahil güvenliği, afetlerin gözetlenmesi, yol trafik bilgisi toplama, orman yangını tespiti ve erken uyarı, haberleşme rölesi ve kritik tesis güvenliği görevlerini yerine getirebilecek.

Kaynak: İHA