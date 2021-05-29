"Karagöz Sanat" dergisi yayın hayatına başladı
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"Karagöz Sanat" dergisi yayın hayatına başladı

'Karagöz Sanat' dergisi yayın hayatına başladı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Karagöz Derneği Yayınları tarafından çıkarılan "Karagöz Sanat" dergisinin ilk sayısı okurla buluştu.

Karagöz Derneği Yayınları tarafından çıkarılan "Karagöz Sanat" dergisinin ilk sayısı okurla buluştu.

Karagöz Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Genel Yayın Yönetmenliğini Enis Ergün'ün üstlendiği dergi, mayıs ayında ilk sayısını çıkardı.

Açıklamada, "Karagöz Sanat dergisi, kadim kültürümüzün içinden çıkmış, renklerimizle bezenmiş, her daim sesimiz olmuş olan kendi tiyatromuzu merkezine alan bir dergi olarak okuyucusu ile buluşmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Derginin yazarları arasında ???????Eylem Gültekçe, Feryal Saygılıgil, Göher Ergün, Nazlı M. Ümit, Alpay Ekler, Erdem Beliğ Zaman, Levent Çelik, M. Emin Taşdemir, Nazım Öney Olcaytu, Ünver Oral, Yetkin Yüksel ve Yücel Özdemir yer alıyor.

İlk sayıda, yazarların makaleleri, özel röportajlar, daha önce yayınlanmamış Karagöz oyun metni ve sürpriz içerikler okurlarla buluşuyor.

???????Karagöz Sanat dergisi, ilk sayısının kapağına "Yaşayan İnsan Hazinesi" Metin Özlen'i taşıyor. Dergide Özlen ile özel bilgilerin yer aldığı bir röportaj sanatseverlerin dikkatine sunuluyor.

Bu sayının dosyasında ise Karagöz perdesinin ardındaki kadınlardan Meserret Oral'ın hikayesi ele alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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