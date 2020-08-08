Karagöz Mahallesi uzun yıllar sonra asfalta kavuştu
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Karagöz Mahallesi uzun yıllar sonra asfalta kavuştu

Soğuk Asfalt Üretim ve Serim Tesisinin kurulmasının ardından mesai mefhumu gözetmeksizin asfalt çalışmalarını hızlandıran Battalgazi Belediyesinde hedef, Battalgazi bölgesinde asfaltsız yol bırakmamak.

Karagöz Mahallesi uzun yıllar sonra asfalta kavuştu
08.08.2020 14:17 | Son Güncelleme: 08.08.2020 14:20

Soğuk Asfalt Üretim ve Serim Tesisinin kurulmasının ardından mesai mefhumu gözetmeksizin asfalt çalışmalarını hızlandıran Battalgazi Belediyesinde hedef, Battalgazi bölgesinde asfaltsız yol bırakmamak. Çalışmalar kapsamında Karagöz Mahallesi'nde asfalt serimi gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 bin 500 metrelik yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladı.

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Osman Güder, Karagöz Mahallesinde gerçekleştirilen Asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Başkan Güder, "Hedefimiz 2021 yılı içerisinde asfaltsız yolumuzun kalmaması" dedi.

Mahalle sakinlerinden Güder'e teşekkür

Çalışmalardan dolayı Başkan Güder'e teşekkür eden mahalle sakini Mustafa Sönmez, "Karagöz Mahallesinde oturuyorum. Daha önce mahallemiz tozdan, topraktan geçilmiyordu. Şuan Battalgazi Belediyemiz asfaltlama işlemi yapıyor. Uzun zamandır bu hizmeti bekliyorduk. Belediyemize ve Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Uzun yıllar sonra yollarının asfaltlandığını belirten Adil Sönmez ise, "1994 yılından beri ilk defa yolumuz asfaltlandı. Battalgazi Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Artık yollarımız daha temiz. Arabalarımız ile bu yollardan geçtiğimizde önceden hep sıkıntı yaşıyorduk. Şükürler olsun artık yollarımız daha düzgün ve sorunsuz. Bu yapılan hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"En son 1994 yılında mahallemiz asfaltlanmıştı"

Karagöz Mahalle Muhtarı Kadir Gür da, "Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibine teşekkür ediyorum. En son 1994 yılında mahallemize asfalt yapılmıştı.26 yıl sonra ikinci asfaltımıza kavuşuyoruz. Tozdan topraktan durulmuyordu burada. Allah devletimize zeval vermesin. Yollarımız sayenizde çok güzel oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

"Amacımız Battalgazi'yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek"

Vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yapılan hizmetleri Battalgazi'ye kazandırmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Karagöz mahallemizde uzun yıllar önce asfalt serimi yapılmıştı. O süreçten bu zamana kadar mahallemizin yollarında ciddi sıkıntılar vardı. Bu sorun ve sıkıntıları çözme adına Battalgazi Belediyesi olarak 2020 yılı içerisinde ciddi çalışmalar yaptık. Sathi kaplama şantiyemizi kurduktan sonra ana akslar ve mahalle içlerinde ki yollarımızı asfaltlıyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir hayat yaşaması, onları tozdan, çamurdan kurtarmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Daha önce yapılan ve şuan deforme olmuş yollara asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz 2021 yılı içerisinde asfaltsız yolumuzun kalmaması. Yapılan çalışmalarda vatandaşımızın yüzünde gördüğümüz memnuniyet bizleri de mutlu ediyor. Her zaman söylüyoruz amacımız Battalgazi'mizi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek ve insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Bu anlamda da başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve personellerimiz üstün gayret sarf ediyorlar. Emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Daha yaşanabilir bir Battalgazi'yi oluşturma adına Kentsel dönüşümlerimiz olsun, yollarımız olsun, alt yapılarımız olsun, gençlik merkezlerimiz, parklarımız ve spor tesislerimizi milletimizin istifadesine sunmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah hizmetlerimiz dur durak bilmeden devam edecek" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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