Karagöz ile Hacivat'tan "maske, mesafe ve temizlik" uyarısı
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Karagöz ile Hacivat'tan "maske, mesafe ve temizlik" uyarısı

Bursa Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla geleneksel Türk gölge oyunu karakterleri Karagöz ve Hacivat'ın olduğu video hazırlandı.

Karagöz ile Hacivat'tan
27.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:33

Bursa Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla geleneksel Türk gölge oyunu karakterleri Karagöz ve Hacivat'ın olduğu video hazırlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Twitter hesabından paylaştığı iki dakikalık gösteride Karagöz ile Hacivat başrolde yer alıyor.

Karagöz'e maske takması gerektiğini hatırlatan Hacivat, "Eski sağlıklı günlerimize dönmek için yapmamız gereken şeyler vardı hani? Hatta onu kısaltmıştık, '2 m, 1 t' deyince neyi hatırladık?" diye soruyor.

Hacivat da "maske, mesafe ve temizlik" olduğu yanıtını veriyor.

Kaynak: AA

Manşet

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