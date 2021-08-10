Karagöz Gölge Oyunu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karagöz Gölge Oyunu

Karagöz Gölge Oyunu
Habermetre - Haberler | Toplum

Karagöz Gölge Oyunu KARAGÖZ GÖLGE OYUNU GÖSTERİSİ Köklü geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış Bursa'mızın bütün değerlerini müzelerimiz aracılığıyla gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz.

Karagöz Gölge Oyunu

KARAGÖZ GÖLGE OYUNU GÖSTERİSİ

Köklü geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış Bursa'mızın bütün değerlerini müzelerimiz aracılığıyla gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda yapılan çalışmalarımızdan biri de  Karagöz Gölge Oyunu. Şeyh Küşteri'nin başlattığı kültürümüzün  önemli mihenk taşlarından olan   Hacivat ve Karagöz  gölge oyunlarına yeni  gösterilerle zenginleştirerek izleyicisine sunuyoruz.

Somut olmayan Ku¨ltu¨rel Mirasımız Karago¨z'u¨n ihya dolabından c¸ıkıp Hacivat ile yas¸adıkları maceraları, hayal perdesinden yansıyan suretleriyle her cumartesi saat: 14. 00'da Karagöz Müzesi'nde sizlerle...

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Gülben Ergen
Spor Ali Koç Mesut Özil Merve Çoban Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karagöz Gölge Oyunu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 18:31:58. #1.14#

title