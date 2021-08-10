Karagöz Gölge Oyunu

Karagöz Gölge Oyunu KARAGÖZ GÖLGE OYUNU GÖSTERİSİ Köklü geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış Bursa'mızın bütün değerlerini müzelerimiz aracılığıyla gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz.

Karagöz Gölge Oyunu

KARAGÖZ GÖLGE OYUNU GÖSTERİSİ

Köklü geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış Bursa'mızın bütün değerlerini müzelerimiz aracılığıyla gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda yapılan çalışmalarımızdan biri de Karagöz Gölge Oyunu. Şeyh Küşteri'nin başlattığı kültürümüzün önemli mihenk taşlarından olan Hacivat ve Karagöz gölge oyunlarına yeni gösterilerle zenginleştirerek izleyicisine sunuyoruz.

Somut olmayan Ku¨ltu¨rel Mirasımız Karago¨z'u¨n ihya dolabından c¸ıkıp Hacivat ile yas¸adıkları maceraları, hayal perdesinden yansıyan suretleriyle her cumartesi saat: 14. 00'da Karagöz Müzesi'nde sizlerle...

Kaynak: Habermetre