Karagöl yaylası göleti buz tuttu
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Karagöl yaylası göleti buz tuttu

22.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:31
Karagöl yaylası göleti buz tuttu

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl yaylası göleti buz tuttu.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl yaylası göleti buz tuttu.

Özellikle yaz aylarında doğal güzelliğiyle dikkati çeken 1200 rakımlı yayla, her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

Kar yağışının ardından yaylada bulunan gölette oluşan buz tabakası ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yaylayı ziyaret eden Arda Özkan, Karagöl'ün insanın ruhunu dinlendirdiğini belirterek, "Ben doğma büyüme Taraklılıyım. Karagöl yaylamız ilçemize yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta. Yaylamız, her mevsim özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Sadece bu yıl hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle doluluk oranı az. Yağışlarla göldeki doluluğun artması da sevindirici." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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