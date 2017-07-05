Karagöl'e 30 Bin Yavru Sazan Balığı Bırakıldı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde bulunan Karagöl Gölü'ne Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 30 bin sazan yavrusu bırakıldı.



Karabük Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce hazırlanan "Su kaynaklarının balıklandırılması" projesi kapsamında Akdeniz Su ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde üretilen 30 bin sazan yavrusu balıklar, Karagöl Gölü'ne bırakıldı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Şahin, "İnşallah bereketli olur. Vatandaşlarımızdan ricamız bu balıkların üreyebilmesi için 40 santim boya ulaşması gerekiyor. Bu süreyi onlara tanıyalım. Ondan sonra da elbette ki balıkçılık ve avcılık faaliyetlerine devam etsinler" dedi. - KARABÜK