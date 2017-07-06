Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, "Sağlık Bakanlığı, re'sen atamalardaki keyfiliğe son vermelidir" dedi.



Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, yaptığı açıklamada; "Evde Sağlık Hizmetlerinde görev yapan çalışanların ve Halk Sağlığı Müdürlüklerinde görev yapmakta olan PDC fazlası personellerin re'sen atamaları Kamu Hastaneleri Kurumu'na yapıldı. Öncelikle bu keyfi atama ile ilgili Sağlık Bakanlığının yaptığı yanlıştan dönmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Herhangi bir duyuru yapılmadan gerçekleştirilen bu atamalar sağlık çalışanlarını mağdur etmiştir. Hem Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hem de Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge gereği, sağlık birimlerinin devri ve PDC fazlası gibi durumlarda resen atamalar öncelikle personelin görev yaptığı kurum içerisinde yapılmalı ve ilgili personelin tercihi alınmalıdır" diye konuştu.



Sağlık-Sen'in konunun takipçisi olduğunu ve gerekli girişimleri başlattığını kaydeden Karaer, şöyle konuştu: "Sendikamız tarafından Sağlık Bakanlığı'na ve Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'na da iptal talebimizi içeren dilekçeyi de ilettik. Üyelerimiz adına bu yanlış kararla ilgili her türlü hukuki desteği vereceğimizin bilinmesini isteriz. Bu atamaların iptali için Sağlık-Sen olarak konunun takipçisi olacağız" - AYDIN