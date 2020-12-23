Karaelmas Turizm Eğitim Projesi başlıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi, Zonguldak Turizm Platformu ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde gerçekleştirilecek olan turizm eğitimleri 13 Ocak 2021'de başlıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Turizm Fakültesi, Zonguldak Turizm Platformu ve Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde gerçekleştirilecek olan turizm eğitimleri 13 Ocak 2021'de başlıyor.

Eğitimler alanında uzman akademisyenler ve sektör çalışanları tarafından gerçekleştirilecek. Online ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimlerin yüzde 75'ini tamamlayanlara 'katılım belgesi' verilecek.

Her ay bir eğitimin verileceği proje Zonguldak, Bartın ve Karabük illerindeki turizm işletmecilerine, yöneticilerine, çalışanlarına, turizm bölümü öğrencilerine, turizm gönüllülerine ve sektör paydaşlarına yönelik hazırlandı. 13 Ocak 2021'de başlayacak olan eğitimler 8 Aralık 2021 tarihindeki son eğitimle tamamlanacak. 12 ay sürecek olan ücretsiz ve online eğitimlere katılım 100 kişi ile sınırlı olup son kayıt tarihi 6 Ocak 2021 olarak açıklandı.

Karaelmas Turizm Eğitim Projesine kayıt yaptırmak isteyenler https://form.jotform.com/203451536026953 kayıt yaptırabilirler. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı