Karaelmas Siber Güvenlik Takımı TEKNOFEST yolunda başarıya ulaştı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bilim takımlarından Karaelmas Siber Güvenlik Takımı, TEKNOFEST kapsamındaki "HackIstanbul Yarışması" ön elemelerinde 170 takım arasından birinci oldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bilim takımlarından Karaelmas Siber Güvenlik Takımı, TEKNOFEST kapsamındaki "HackIstanbul Yarışması" ön elemelerinde 170 takım arasından birinci oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından TEKNOFEST etkinliğinin bir parçası olarak 30 Temmuz'da düzenlenen "Siber Güvenlik CTF Hack İstanbul Yarışması" ön elemelerinde Karaelmas Siber Güvenlik Takımı'nın önemli başarı elde ettiği belirtildi.

Takımın, 170 takım arasından birinci seçildiği aktarılan açıklamada, "Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan, ülkenin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen ve birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, takımı üyeleri Sadican Üstün, Efe Himmet Öztürk, Fatih Şensoy ve Muhammet Sertkaya tebrik edilerek, 13 Ağustos'ta yapılacak çeyrek final ve TEKNOFEST'te gerçekleştirilecek final etabında başarı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz