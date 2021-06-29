Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Haziran sayısı yayımlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Haziran sayısı yayımlandı

Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Haziran sayısı yayımlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yayın faaliyetlerini sürdüren 'Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal)'nin 2021 Haziran sayısı yayımlandı.

Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yayın faaliyetlerini sürdüren 'Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi (Karaelmas Science and Engineering Journal)'nin 2021 Haziran sayısı yayımlandı.

Ulakbim TR Dizin tarafından 2015 yılından itibaren indekslenen ve Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayımlanan Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, ulusal hakemli olup tüm kurum ve kişilere ücretsiz olarak ulaşmayı hedefleyen bilimsel bir derginin son sayısında; Yığma Yapıların Deprem Güvenliği Ön Değerlendirmesi, Akış, İyon Taşınım Enzim Aktivitelerine Etkileri,Tohum ve Tuber Yağlarının Yağ Asidi Bileşimlerinin Belirlenmesi, COVID-19 Pandemisinin Matematiksel Modelleme ile Değerlendirilmesi, Ege Denizi Deprem Verileri, Deneysel ve Sayısal Analiz, Borlama işlemi, İki-Merkezli Örtme İntegrali ve Sayılarının Matris Dizileri konularında yazılan makaleler bulunuyor.

Dergi editörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel yayımlanan son sayı için şunları ifade etti: "Dergimize gelen makale sayısı geçtiğimiz yıllara göre artış göstermektedir. Hem ulusal hem de uluslararası platformlarda dergimize yapılan atıfları ve dergimizin etki faktörünü her geçen gün daha da artırmayı hedefliyoruz." Prof. Dr. Büyükgüzel, derginin yayımlanmasında desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya, editör yardımcılarına, yayın kuruluna, hakemlere, redaksiyon ve teknik destek ekibine, yazarlara ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suç örgütü lideri, rakip gördüğü ailenin üyesini öldürtmüş
Suç örgütü lideri, rakip gördüğü ailenin üyesini öldürtmüş
Etiyopya, isyancıların ele geçirdiği ileri sürülen Tigray'da ateşkes ilan etti
Etiyopya, isyancıların ele geçirdiği ileri sürülen Tigray'da ateşkes ilan etti
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Kaan Yıldırım Burak Özçivit
Spor Cristiano Mesut Özil Emre Kocadağ Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Haziran sayısı yayımlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 14:25:26. #1.15#

title