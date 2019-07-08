Karaduvar sahili yenileniyor

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Mahallesi sahilinde yenileme çalışması başlatıldığı bildirildi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın talimatıyla harekete geçen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin önemli balıkçı kasabalarından biri olan Karaduvar'da, metrelerce uzunluktaki sahilde bulunan ve zamanla yıpranan istinat duvarı ile sahile iniş yollarında yenileme çalışması başlattı. Sahilde ayrıca mahalle sakinlerinin ve denize veya pikniğe gelen insanların oturabileceği bankların da Park-Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince imalatına başlandı. Kaldırımların kilit taşları ile yenileneceği projede, sahilde bisiklet yolu ve yürüyüş yolu yapılması da planlanıyor. Çalışmalar kapsamında ilk olarak iş makinesi yardımıyla, yıprandığı için yer yer yıkılan sahil istinat duvarı kaldırıldı ve çöp ve atıklar da temizlendi.

"Gönül belediyeciliği şiarıyla ayırımsız hizmet vereceğiz"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sahilde başlatılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, geçmişte hizmetlerden mahrum bırakılan Karaduvar Mahallesi'ni, özlediği hizmet ve projelerle buluşturacaklarını ifade etti. Yakın zaman içinde başlatılacak projeler sayesinde, Karaduvar'ın yanı sıra, Kazanlı sahilini de bir cazibe merkezine dönüştüreceklerinin altını çizen Gültak, "Halkımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz. 'Gönül belediyeciliği' şiarıyla, asla ayırım yapmadan, Akdeniz'in dört bir yanında yaşayan bütün insanlarımıza eşit, adil ve kaliteli hizmetler vereceğiz. Geçmişte adeta unutulan mahallelerimizi değiştirip dönüştüren, yaşamı daha güzel ve rahat kılan projelere imza atacağız. Halkımız, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile fikir alışverişinde bulunarak, Akdeniz'de yaşamı cazip kılan, kentimize, ilçemize ve mahallelerimize değer katan her türlü hizmet ve çalışmayı insanlarımıza sunacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA