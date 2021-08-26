Karadut pekmezinin sofralara uzanan zorlu yolculuğu
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Karadut pekmezinin sofralara uzanan zorlu yolculuğu

Karadut pekmezinin sofralara uzanan zorlu yolculuğu
Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel

Amasya'nın Taşova ilçesinde karaduttan yapılan pekmez, zorlu bir üretim sürecinin ardından tüketicilere sunuluyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde karaduttan yapılan pekmez, zorlu bir üretim sürecinin ardından tüketicilere sunuluyor.

Ağaçlar silkelenerek yere serilen örtülerde toplanan dutlar, yapraklarından arındırılmasının ardından kazanlara konuluyor. Su ilave ettikten sonra odun ateşinde yaklaşık 10 saat kaynatılan dutlar, daha sonra şırasını almak için üç veya dört kez süzme işleminden geçiriliyor.

Elde edilen şıra, tekrar kazanlarda en az 8 saat daha kaynadıktan sonra pekmez elde ediliyor. Daha sonra karadut pekmezi, sıcak olarak cam kavanozlara konuluyor.

Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde yaşayan 53 yaşındaki Adnan Darı, AA muhabirine, 2001 yılında yapmaya başladığı karadut pekmezini sosyal medya üzerinden tüketiciyle buluşturduğunu söyledi.

Ailesiyle yılda ortalama 6 bin kilogram dut topladığını, bundan da yaklaşık 500 kilogram karadut pekmezi elde ettiğini anlatan Darı, şöyle devam etti:

"Kendi bahçemde 40 karadut ağacım var. Dutlarımız haziran ayının ilk haftası veya ayın 10'u gibi olmaya başlar. Pekmezi, sıcak sıcak daha hijyenik ve dayanıklı olduğu için cam kavanozlara koyuyoruz. Cam kavanozlar açılmadığı takdirde 2 yıla kadar saklanabiliyor. Ağaçlardan alacağımız dutun miktarı, hava şartlarına da bağlı. Bu yıl hem soğuktan yanması hem de dolu vurması nedeniyle beklediğimiz miktarda dut alamadık."

Yaptığı pekmezin tamamen organik olduğunu, şeker veya tatlandırıcı eklemediğini vurgulayan Darı, "Geçen yıl Türkiye'nin hemen hemen her iline gönderdim. İsteyen her türlü tahlili de yaptırabilir, garantili organik üretiyoruz." dedi.

Darı, karadut pekmezinin kansızlık, astım, ağız yarası, demir eksikliğine iyi geldiği ve güç kazandırdığının söylendiğini kaydetti.

Karadut pekmezinin sofralara uzanan zorlu yolculuğu
Karadut pekmezinin sofralara uzanan zorlu yolculuğu
Karadut pekmezinin sofralara uzanan zorlu yolculuğu
Karadut pekmezinin sofralara uzanan zorlu yolculuğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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