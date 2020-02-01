Karadut kış ortasında meyve verdi

01.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:59

Giresun'un Eynesil ilçesinde karadut ağacı meyve verdi. Mart ayında çiçek açan, Haziran ayında meyve veren Karadut ağacı, kışın ortasında meyve verdi.



Türkiye'nin birçok kentinde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde kaydedildiği Giresun'da meyve veren 'yediveren' türü karadut ağacı görenleri şaşırttı. Eynesil İshaklı köy sakinlerinden Erdal Bodur (48), dut ağacının Ocak ayının son günlerinde meyve vermesini şaşılacak bir olay olarak değerlendirdi. Bodur, olgunlaşan dutlardan da tüketerek, "48 yaşındayım ve işim gereği yurdun dört bir yanında bulundum. Ege ve Akdeniz bölgelerinde karşılaşmış olduğumuz doğal bir sistemle karşılaşıyoruz şu anda. 2 yıldır bölgemizde mevsimsel değişikliklerle, karayemiş ve dut ağaçlarının meyve verdiğine şahit oluyoruz. Meyve ağaçlarında ve doğada 2 yıldır bir değişim görüyoruz. Şu anda dut ağacının taze yapraklarının çıktığının da rahatlıkla görebiliyoruz. Bizim bölgemizde dut ağacının meyvesini yeme zamanı haziran ayıdır" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA