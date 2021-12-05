TALAS, KAYSERİ (İHA) - 'Karadut Beste Ödülleri' sahiplerini buldu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın : "Koronalı günlerde kültür ve sanat çalışmalarımızı devam ettirdik"

KAYSERİ - Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Karadut Beste Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Jüri üyeliğini Amir Ateş, Zekai Tunca, Ali Şenozan, Alaeddin Pakyüz ve Teyfik Soyata'nın yaptığı ve toplam 72 eserin katıldığı yarışmanın ödül töreni, Erciyes Kültür Merkezi'nde TRT Spikeri Ayfer Durak'ın sunumu ile düzenlendi. Ödül törenine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, protokol üyeleri, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Şehirlerin yapılaşmanın yanında sanatla yaşadığını söyleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Kayseri ve Talas'ın güzelliklerini şiir ve musiki ile anlatmak üzere nitelikli eserler verilmesini teşvik etmek maksadı ile böyle bir yarışma düzenleyelim dedik. Koronalı eve kapandığımız günlerde bunu bir fırsata dönüştürelim diye Amir hocamla istişare ettik. Şubat ayından itibaren başladık ve Temmuz'da bitirdik. Çok şükür güzel bir tablo çıktı karşımıza. 72 tane eser katıldı. 72 eser arasında 3 derece eseri, 6 tane de mansiyon eser yerini aldı. Belediye neden beste yarışması düzenler? Belediye, gençlerin Türk Musikisine aşina olmasını sağlamak istiyor. Aynı zamanda sanata, sanatçıya ve sanatseverlere hizmet olduğunu idrak ettiği için böyle bir gelişme yaşamak durumunda hissettik kendimizi. Bunun kaygısı ile bir takım çalışmalar yapıyoruz kültür adına. Şehirler medeniyeti temsil eder ve medeniyet de sadece bina yapmakla değil, şehre kimlik katmakla alakalı sanat ve kültürle yaşar. Bunun için biz de sanat ve kültür adına bir takım çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Hocamızın tavsiyesi ile Talas Musiki Cemiyeti'ni kurduk ve taş bir konakta çalışmalara başladık. Ben Sayın TRT Genel Müdürümüze, TRT sanatçılarına, TRT Yönetim Kurulu Başkanımıza ve bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Jüri Üyesi Amir Ateş ise, "Öncelikle herkese teşriflerinden dolayı teşekkür ederken, sizleri bu akşam buraya yorduğum için özür diliyorum. Değerli başkanıma bu değerli oluşumu hatırlatan ve rica eden kişi ben olduğum için beni cezalandırabilirsiniz. Ülkemizin müstesna ili olan Kayseri'yi övmek bizim haddimiz değil. Gününüz ve bu güzel takdirleriniz daim olsun. Sağlıkla kalın. Bu güzel güftenin devam etmesini diliyorum ve hepinize hayırlı akşamlar hayırlı eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren yarışmacılara ödül takdimi yapıldı. Ödüllerin verilmesinin ardından TRT Sanatçısı Bahadır Özüşen ve Çiğdem Gürdal, yarışmacılar tarafından bestelenen eserleri seslendirerek konser verdi.