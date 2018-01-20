Karaduman Görevi Devraldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile yapılan istişareler sonucu, AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Av. Hakan Karaduman görevi Muharrem Göksel'den devraldı.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda devir teslim yapıldı. Devir teslimde konuşan Muharrem Göksel, "2015 yılının Şubat ayında devraldığımız AK Parti Samsun İl Başkanlığı bayrağını, kardeşim Hakan Karaduman'a bugün itibariyle devrediyorum. Görev yaptığımız dönem içerisinde devraldığımız AK Parti bayrağını, en üst noktalara getirmek için gece-gündüz demeden çalıştık. Davamıza zarar gelmemesi için elimizden geleni yaptık. Bundan sonra da davamızı en üst noktada tutmak adına onurumla, gururumla elimden geleni sonuna kadar yapacağım. Bu bayrak değişiminin ilimize, ülkemize ve partimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevi Hakan kardeşime devrederken, kendisine bu kutlu yolda başarılar diliyorum. Görevini layıkıyla yerine getireceğinden şüphemiz yoktur. 2019 yolunda yapacağı çalışmalarda muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Görevi Muharrem Göksel'den alan AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Uzun yıllardan beri AK Parti davasının içerisinde farklı kademelerde yer aldım. Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığım dönemde de, ana kademe yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerimde de davama en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisindeydim. Geçtiğimiz hafta yapılan temayül yoklamasında AK Parti Samsun İl Başkanlığı görevi için aday oldum. Genel Merkezimizde yapılan istişareler neticesinde, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, görevi tarafıma tevdi etti. Kutlu davamızda bundan sonra AK Parti Samsun İl Başkanı olarak görev yapacağım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yıllarca AK Parti Davası içerisinde omuz omuza çalıştığım ve başkanlığı döneminde kendisiyle çalışmaktan gurur duyduğum Muharrem Göksel ağabeyime de yaptığı çalışmalarından ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Muharrem Göksel'i asla bırakmayacağız. 2019 seçimlerine doğru giderken kendisinin bilgi ve deneyiminden yararlanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." - SAMSUN