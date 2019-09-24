Karaduman'dan, Medical Park'a veda ziyareti

24.09.2019 15:31

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Medical Park Gaziantep Hastanesi'ne veda ziyaretinde bulundu.



Çanakkale Emniyet Genel Müdürlüğü'ne atanan Gaziantep Emniyet Gene Müdürü Faruk Karaduman, kentte gerçekleştirdiği veda ziyaretleri kapsamında Medical Park Gaziantep Hastanesi'ni ziyaret ederek Genel Koordinatör Hayrullah Kubba ile bir araya geldi.



Kubba, Karaduman'a yeni görevinde başarı temennilerinde bulunarak, "Karaduman, Gaziantep'te görev yaptığı sürece yaptığı başarılı çalışmaları ve azmiyle Gaziantep halkının gönlünü kazandı. Gideceği yerde de aynı sevgi ve saygıyı göreceğinden hiç şüphemiz yok. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA