Karaduman'dan İlçe Başkanları İçin 'Temayül' Açıklaması

AK Parti İlkadım, Çarşamba, Terme, Ayvacık, Asarcık, Kavak ve Havza İlçe Başkanlıklarının belirlenme sürecinin ilk aşaması olan temayül yoklamaları devam ederken İl Başkanı Hakan Karaduman, "4 ilçemizde temayül yoklamaları tamamlanmıştır. Kalan ilçelerimiz de ise en yakın zamanda temayül yoklamaları yapılarak ilçe başkanlarımızın atanma süreci hızlı bir şekilde yürütülecektir. Yeni ilçe başkanları belirlenene kadar mevcut yönetim kurulu üyelerimiz görevlerine devam etmektedir" dedi.

AK Parti İlkadım, Çarşamba, Terme, Ayvacık, Asarcık, Kavak ve Havza İlçe Başkanları, 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan aday adaylığı için 30 Kasım 2018 tarihinde görevlerinden istifa etmişti. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından, ilçe başkanlıklarının belirlenme sürecinin ilk aşaması olan temayül yoklamaları devam ederken AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Hakan Karaduman, açıklamalarda bulundu.

4 ilçede temayül yapıldı

Yeni ilçe başkanları belirlenene kadar mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine devam ettiğini ifade eden AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, açıklamasında şunları söyledi: "31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan aday adaylığı için 30 Kasım 2018 tarihinde İlkadım, Çarşamba, Terme, Ayvacık, Asarcık, Kavak ve Havza ilçelerimiz olmak üzere toplam 7 ilçe başkanımız görevlerinden istifa etmişti. İstifa eden ilçe başkanlarımız yerine tüzüğümüz gereği siyasi ve hukuki işler başkanı vekalet etmektedir. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca, ilçe başkanlıklarının belirlenme sürecinin ilk aşaması olan temayül yoklamaları yapılmaktadır. Temayül yoklamalarına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde ve nüfus açısından büyük ilçelerimizden başlamak üzere, koordinatör milletvekillerimizin de çalışma takvimlerine göre bu güne kadar İlkadım, Havza, Çarşamba ve Terme ilçelerimizde temayül yoklamaları tamamlanmıştır. Kalan ilçelerimiz de ise en yakın zamanda temayül yoklamaları yapılarak ilçe başkanlarımızın atanma süreci hızlı bir şekilde yürütülecektir."

Mevcut yönetimler görevlerine devam ediyor

Karaduman açıklamasını şöyle tamamladı:

"Temayül yoklamaları ve yapılan araştırmalar neticesinde Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızca belirlenen ilçe başkan adaylarımız genel merkeze çağrılarak mülakat yapılacaktır. Yeni ilçe başkanları belirlenene kadar mevcut yönetim kurulu üyelerimiz görevlerine devam etmekte olup ilçe teşkilatlarımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte, ilçelerimizde siyasi ve hukuki işler başkanlarımız ilçe başkanlığı görevini yürütecek ve yönetim kuruluna başkanlık edecektir." - SAMSUN

Kaynak: İHA