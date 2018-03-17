Karaduman'dan 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi Mesajı

Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi' nin 103'ncü yıldönümünü kutladı.

Zaferin onurunu anlatan Karaduman, "Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız" dedi

Karaduman, "Çanakkale Zaferi Türk milletinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu eşsiz bir destandır. Bu mukaddes yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz" şeklinde konuştu.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünü kutlayan Karaduman,"Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk Milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP