Karadolap'ı Fesleğen Kokusu Sardı
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Karadolap'ı Fesleğen Kokusu Sardı

Karadolap'ı Fesleğen Kokusu Sardı
Habermetre - Haberler | Toplum

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in "Salın sepetleri, alın çiçekleri" sloganıyla başlattığı fesleğen dağıtımı tüm hızıyla devam ediyor.

Fesleğen dağıtımı bu kez de Karadolap Mahallesi'nde yapıldı.

Mahallerde cadde cadde, sokak sokak gezen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaşlara fesleğen dağıttı.

Balkonlardan ve pencerelerden sarkıtılan sepetlere tek tek fesleğen koyan Başkan Deniz Köken, mahalle esnaflarına ve yolda karşılaştığı vatandaşlara da fesleğen vererek yüzlerini güldürdü.

Fesleğen dağıtımına AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu da eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fesleğen dağıtımı haftanın belirli günlerinde farklı mahallelerde devam ediyor.

Eyüpsultan'ın tüm mahallelerinde 40 bin adet fesleğen dağıtımı yapılacak.

Kaynak: Habermetre

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