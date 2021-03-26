Karadolap Anaokulu'nda miniklerin fidan dikim heyecanı

Eyüpsultan Belediyesi, "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında Eyüpsultan Akademisi ve Anaokulları'nın bahçesinde fidan dikimi yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi, "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında Eyüpsultan Akademisi ve Anaokulları'nın bahçesinde fidan dikimi yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi, 21 - 26 Mart tarihleri arasında kutlanan "Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ilçeye yeni kazandırdığı Eyüpsultan Akademisi ve Anaokulları'nın bahçesinde fidan dikimi yaptı.

Geleceğin umudu çocuklara, ağaç, doğa ve toprak sevgisini aşılamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Anaokulunun öğrencileriyle birlikte fidan dikip, ilk can sularını veren Başkan Deniz Köken, anaokulunu inşa ederken çocuklara her türlü etkinliği dokunarak, görerek öğretmeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"Çocuklarımız dokunarak öğrensinler"

"Okulumuzda bitkilerimiz, sebzelerimiz küçük hayvanat bahçemiz var. Bugün bahçemize dikilen ağaçlarımız da çocuklarımız kirazı, elmayı meyvelerin tüm çeşitlerini tanıyacaklar, ürünlerini görecekler. Domatesin, salatalığın nerede yetiştiğini, nasıl büyüdüğünü görecekler. Diktiğimiz ürünlerin üzerinde ayrıca karekod uygulaması var. Uygulama sayesinde çocuklar bitkileri bilgisayar ortamında masal olarak dinleyebilecekler. Günümüz çocukları her şeyi kitaplarda, sosyal ağlarda görüyor. Domatesi bile manav da yetişiyor zannediyorlar, o yüzden bu bizim için farkındalık, kısacası çocuklarımız her şeyi dokunarak öğrensinler istiyoruz. Onların gözlerindeki bu heyecanı görünce bizde çok mutlu oluyoruz."

Anaokulunun bahçesine 52 ağaç dikildi

Tarım alanları, 17 tür meyve ağacı, lavanta, kekik gibi bitki ve çiçeklerden oluşan koku bahçesi ile çocuklara ağaç ve toprak sevgisi kazandırmayı amaçlayan anaokulunun bahçesine 52 ağaç dikildi. Dikilen ağaçların türlerini belirten levhaların üzerine ise karekodlar konularak, çocukların ağaçlar hakkında masalsı bir anlatımla bilgi sahibi olmaları sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı