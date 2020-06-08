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Karaderili Şirketler Grubu kapılarını tekrar açtı

Karaderili Şirketler Grubu, Kütahya Emet Termal Resort&Spa ile Yalova Terma City'yi faaliyete geçirdi.

Karaderili Şirketler Grubu kapılarını tekrar açtı
08.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:29

Karaderili Şirketler Grubu, Kütahya Emet Termal Resort&Spa ile Yalova Terma City'yi faaliyete geçirdi.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşların iş birliğiyle hazırlanan pandemi süresince uygulanacak Kovid-19 ve hijyen uygulamaları ile Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan genelge kapsamın da tüm tedbirleri aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, Grup olarak hem termal turizm hem de sahil turizminde hizmet veren otellerinin olduğunu belirtti.

Talas, "4 bin 500 yatak kapasitemiz ile yılda ortalama yüksek dönem için 200 bin misafir ağırlıyoruz. Grup olarak Kovid-19 süreci başından beri işçi çıkarımı yapmadık. Sürecin başından bu yana tüm tesislerimizde gerekli dezenfeksiyon işlemlerini ve tedbirlerini en üst seviyede uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan genelge kapsamın da tüm tedbirleri alarak, otellerimizde misafirlerimizi ağırlamaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan verilen bilgilere göre, grup ayrıca tüm otelleri için ayrı ayrı Turizm Bakanlığı'nın sağlıklı turizm sertifikasını da alacak.

Açıklamada, şirkete bağlı otellerden Kütahya Emet Termal Resort&Spa'nın 6 Haziran, Yalova Terma City'nin 8 Haziran'da açıldığı belirtildi.

Kuşadası HLC Holiday&Leisure Club, Bodrum Mio Bianco ve Bodrum Mio Mare'nin açılış tarihleri ise 15 Haziran olarak belirlendi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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