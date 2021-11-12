Karaderili'den Yalova'ya ikinci yatırım müjdesi

TERMAL, YALOVA (İHA) - Yalova'ya Terma City'yi kazandıran Karaderili Şirketler Grubu, ilk yatırımın başarısıyla ikinci dev yatırımına hız verdi. Terma Garden ismiyle hizmet verecek olan yeni yatırım 40 milyon dolara mal olacak. Terma City'e gelen yoğun taleple 300 dönümlük ormanın yanındaki Terma Garden projesine başlayan grup, bu yatırımla termal turizmindeki iddiasını taçlandırdı.

Türkiye'nin ekonomik gücüne güvenerek pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermeyen 26 yıldır termal turizmin lider şirketlerinden olan Karaderili Şirketler Grubu CEO'su Tevfik Talas, söz verdiği gibi ikinci yatırıma başladı. Talas, yatırımı erteleyen işadamlarına "Yatırımı durdurmayın. Şimdi yatırım yapmazsanız ne zaman yapacaksınız" tavsiyesinde bulundu. Yaptığı tavsiyenin gereğini önce kendisi yaparak örnek olmak istediklerini söyleyen Talas, Yalova'da Terma City'nin yanındaki araziye yapılacak olan 40 milyon dolarlık yeni yatırıma başladıklarını söyledi. Talas, yeni otelleri Terma Garden ile birlikte istihdam oranını yüzde 40 artıracaklarını belirterek, "Yeni projeyle Yalova'ya yapılan yatırım miktarı 180 milyon dolardan 220 milyon dolara çıkacak" dedi.

6 ay önce başlanan Terma Garden otel inşaatının 2022 son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Tevfik Talas, "Terma Garden otelimiz sadece iyileşmek için değil, yenilenmek için de dizayn ediliyor. Biz buna yeni nesil termal diyoruz. Termal Turizm, yatırımlarımızla kabuk değiştiriyor. Diğer illere termal yatırım yapanlar için övünerek şunu söyleyebilirim; Termalin başkenti Yalova'nın 'Termal' ilçesidir" dedi.

Termal otellerin de "lüks tatil" ve "ekonomik tatil" seçeneklerini birleştirerek sunabileceğini gösteren tesisler geliştiren Karaderili Şirketler Grubu, kendiyle yarışır hale gelen oteller yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Karaderili şirketler grubu, Bodrum, Kuşadası, Yalova otelleri ile başladığı serüvenine Yalova Terma Garden ile devam ediyor.

32.800 m kapalı alana sahip olan Terma Garden, toplam 1+1, 2+1, 3+1 ve dubleks olmak üzere farklı oda seçeneklerinden oluşan, 174 m ile 30 m arasında değişen 459 daireden oluşuyor.

16.000 myeşil alan ve 3400 m kadın erkek ayrı ayrı hizmet veren SPA merkezi, Türk ve dünya mutfağından oluşan zengin menülü 750 kişilik restoran ve 5 yıldızlı Terma Garden'da mimariye uygun toplam 80 ticari alan bulunuyor. Market, kuaför, hediyelik eşya dükkanı, gibi pek çok mağaza seçeneğinin olduğu AVM de yer alıyor.

300 dönümlük ormana komşu olan Terma Garden, doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz yürüyüş parkurları, spor alanları, çocuk parkı ve piknik alanları ile yeşile duyduğunuz hasreti sona erdirecek.

Terma Garden'da 2 büyük suni gölet, 19 aile locası, minik şelaleler, minik havuzlar, çocuk parkları ve 106 araçlık bir otopark mevcut. - BURSA