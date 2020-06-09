Karadere İçme Suyu Tüneli inşaatında elektrik trafosu patladı
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Karadere İçme Suyu Tüneli inşaatında elektrik trafosu patladı

Bolu'nun içme suyu projesi kapsamında yapımı devam edem Karadere İçme Suyu Tüneli inşaatında trafo patladı.

Karadere İçme Suyu Tüneli inşaatında elektrik trafosu patladı
09.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:43

Bolu'nun içme suyu projesi kapsamında yapımı devam edem Karadere İçme Suyu Tüneli inşaatında trafo patladı.

Alınan bilgiye göre, Bolu Belediyesi ve Devlet Su İşleri iş birliğiyle yapımına başlanan 3 bin 674 metrelik su tünelinin Yedigöller yolu üzerinde bulunan Çukurören köyü mevkisindeki çalışmalarda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama olduğu sırada tünelin içinde bulunan işçiler, dumandan dolayı hızla dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye, AFAD ve jandarma sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda, herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı belirlendi.

"Can ve mal kaybının da olmadığı tespit edilmiştir"

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Çukurören köyü sınırları içerisinde bulunan Karadere İçme Suyu Tüneli inşaatında ilk etapta sebebi anlaşılamayan bir patlama sonucunda içeride 14-15 civarında kişinin kaldığı yönünde duyumlar alındığı belirtilerek, "Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerimizce yapılan inceleme neticesinde, bahse konu tünel inşaatında trafo patlaması olduğu, içeride herhangi bir kişinin bulunmadığı, can ve mal kaybının da olmadığı tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aldığımız bilgiye göre, tünel içinde bir kablo yanığından ortaya çıkan dumandan arkadaşlar paniklemişler. İçeride de insanlar çalışıyor. Mahsur kalma ve dumandan zehirlenme olabileceğini ve olayın büyüyebileceğini düşünmüşler. Biraz da o panik havası oluşturmuş. Şu anda bir sıkıntı yok." dedi.

Tüm acil müdahale ekipleriyle ilgililerin olay yerinde bulunduğunu dile getiren Şen, "Şu anda gördüğümüz kadarıyla bir sıkıntı yok. Biz de yeniden bakacağız. Bize gelen ilk bilgiler, trafo patlaması olduğu, çok yoğun duman olduğu ve içeride çalışan insanlar var şeklindeydi. Çok büyük bir sıkıntı oluşabilir diye biz apar topar geldik ama gördüğümüz ve aldığımız izlenime göre de bir sıkıntımız yok." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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