KARADENİZSİAD Mehmetçiğe Destek İçin Sınırda

Karadeniz Asıllı Sanayici ve İşadamları Derneği (KARADENİZSİAD) Zeytin Dalı operasyonunda mücadele eden Mehmetçiğe destek amacıyla Hatay ve Gaziantep'e gitti. KARADENİZSİAD beraberinde götürdüğü Bursa ulularının kabirlerinden alınan toprakları bayrağa sarılı bir sanduka eşliğinde Komutana hediye etti.

Bursa'da yaşayan Karadenizli sanayici ve iş adamlarından oluşan KARADENİZSİAD, Başkan Süleyman Uzun önderliğinde 40 kişilik bir heyetle sınır noktasındaki kahraman Mehmetçik ile bir araya geldi.

KARADENİZSİAD, Suriye sınırımızda ülkemizi tehdit eden, bölgedeki masum vatandaşların canına kıyan terör örgütlerine darbe vurmak, ülkemizin ve bölgemizin güvenliğini sağlamak adına gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek, bu bölgede görev yapan asker ve güvenlik güçlerine moral vermek amacıyla sınıra gitti.

Hatay Hassa'da ilçe halkıyla buluşan gelen heyet, daha sonra İslahiye Müşterek Görev Merkezi'nde komuta kademesiyle bir araya gelerek desteklerini iletti.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan KARADENİZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Uzun şunları söyledi: "Bizler KARADENİZSİAD olarak Zeytin Dalı Operasyonu'na en başından beri destek verdik. Bugün de 40'ya yakın bir heyetle direk sınır bölgesine gelip askerlerimizle bir araya geldik. Onlarla Cuma namazı kılıp sohbet ettik ve moral verdik. Yanımızda getirdiğimiz Bursa evliyalarının kabirlerinden alınan toprakları da komutanımıza teslim ederek manevi bir destekte de bulunmak istedik. Maşallah hepsinin moralleri yerinde. Allah hepsini korusun."