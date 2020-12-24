Karadenizlilerin yaşamından kesitler sunan müzeye ilgi sürüyor

Trabzon'un tarihi, yaşam tarzı, mimarisi ve el sanatları gibi zenginliklerini yansıtan çok sayıda eseri barındıran Şehir Müzesi, 11 ayda 22 bin 333 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Trabzon'un tarihi, yaşam tarzı, mimarisi ve el sanatları gibi zenginliklerini yansıtan çok sayıda eseri barındıran Şehir Müzesi, 11 ayda 22 bin 333 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Ortahisar ilçesindeki Kemerkaya Mahallesi'nde bulunan üç katlı müzede, şehrin tarihiyle ilgili görsellerin yanı sıra coğrafi işaretler ve tarihi eserler de yer alıyor.

Karadenizlilerin yaşamından kesitler sunan Trabzon Şehir Müzesi, bal mumundan yapılmış yöresel kıyafetli mankenler, geçmiş tarihli oy pusulaları, milli mücadele dönemine ait silahlar, Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen askerlerin mektuplarıyla da ziyaretçilerine geçmişe yolculuk yaptırıyor.

Kovid-19 sürecinde de pandemi tedbirleri altında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdüren müze, ocak-kasım döneminde 22 bin 333 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

"Müze en fazla ziyaretçiyi temmuz-ağustos döneminde aldı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Trabzon'un kültür, sanat ve tarih şehri olduğunu vurguladı.

Trabzon Şehir Müzesi'nin de bu kapsamda ön plana çıktığını belirten Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Müzemiz, kentin tarihi, yaşam tarzı, mimarisi ve el sanatları gibi zenginliklerini yansıtan çok sayıda eseri bünyesinde barındırıyor. Bu kapsamda da yılın 11 ayında pandemi tedbirleri altında 22 bin 333 yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahiğliği yaptı. Bu rakam bizler için sevindirici. Kentimizin tarihine, kültürüne olan ilgi mutlu ediyor."

Zorluoğlu, müzenin en fazla ziyaretçiyi temmuz-ağustos döneminde aldığına dikkati çekerek, 11 aylık ziyaretten toplam 125 bin 688 liralık gelir elde edildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Yılmaz Karakurum