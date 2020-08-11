Karadenizlilerden altına yatırım Karadenizlilerden altına yatırımKARADENİZ'de yatırımcılar, kazanç sağlamak için son günlerde fiyatı yükseliş eğiliminde olan altına yöneliyor.

Karadenizlilerden altına yatırım

KARADENİZ'de yatırımcılar, kazanç sağlamak için son günlerde fiyatı yükseliş eğiliminde olan altına yöneliyor. Kuyumcular, özellikle 14 ayar altına ciddi yönelimin olduğunu söylüyor.

Koronavirüsle mücadelede normalleşmenin başlamasıyla birlikte yeniden başlayan düğünlerde altın fiyatlarının artması nedeniyle vatandaşların yeni gözdesi yarım gram altın oluyor. Kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar da son günlerde yükseliş eğiliminde olan altına yöneliyor. Karadenizli bazı vatandaşlar, yatırım amaçlı kuyumcuların yolunu tutuyor. Altını 'güvenli liman' olarak görenler, 22 ayar altın yerine özellikle 14 ayar altına yatırım yapıyor. Altına yoğun talebin olduğunu ifade eden kuyumcular da talebin artarak devam edeceğini öngörüyor. Trabzon'da, 4 bin yıllık geçmişi bulunan ve gelinlerin kollarını süsleyen yöreye özgü 'Trabzon hasır' bileziği ise fiyatlarda yaşanan artış nedeniyle alıcı bulmakta zorlanıyor. Bölgedeki düğünlerin vazgeçilmezi olan hasır takı setleri, fiyat dalgalanmasıyla otomobil fiyatları ile yarışıyor.

'ALTININ ALTERNATİFİ YOK'

Dünyada ciddi bir salgının olduğunu ve bu salgından dolayı herkesin endişeli olduğunu ifade eden kuyumcu Zekeriya Tonyalı, "Türk halkı altına çok meraklı, 35 senelik meslek hayatımda hep bunu gördüm. Böyle durumlarda altına çok büyük bir talep oluyor. Altın çıktıkça, bilhassa Doğu Karadeniz insanı da altına yöneliyor. Bu talepleri karşılamakta bazen zorlanıyoruz. Bazı müşteriler, 'bu durum devam edecek mi?' diye soruyor. Edindiğimiz bilgilere göre, altının bir milyon lira dahi olma şansı var. Ben yakın zamanda bunu öngörmüyorum, ama fiyatlar biraz da yükselecektir. Altının alternatifi yok, bu nedenle talep artarak devam ediyor. Bir kesim gram altın alırken, yarım grama dönüyor. Altına olan talebin artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

'14 AYAR ALTINA BİR YÖNELME VAR'

Salgın nedeniyle dünya ekonomisinin zor durumda olduğunu kaydeden kuyumcu Ertan Esmer, "Virüsten dolayı dünya ekonomisi zor durumda. Son günlerde vatandaşlarımız, ellerindeki altını bozmaya geliyor. Düğün veya nişan gibi durumlardan dolayı altın almaya gelenler de oluyor. Altın artık lükse kaçıyor. 22 ayar altının gramı şu anda 500 TL, bu nedenle 14 ayar altın biraz daha uyguna geliyor. Yani 22 ayar altından ziyade, 14 ayar altına bir yönelme var. İlerleyen süreçte altının gramı 900 TL olduğu zaman, sanırım 8 ayar altın satmaya başlayacağız. Çünkü fiyatlar bütçelerin çok üzerinde. Fiyat artışlarını inceleyen müşterilerimiz de var. 'Altın fiyatları daha da artacak' düşüncesiyle kuyumcuya gelen ve yatırım amaçlı çeyrek ve cumhuriyet altını alanlar da oluyor" diye konuştu.

'UMARIZ DÜŞÜŞE GEÇER'

Altın fiyatlarının düşmesi temennisinde bulunan Reyhan Şahintürk, "Ekim ayında kardeşimin düğünü var, benim de nişanım olacak. Altın fiyatları çok yüksek olduğu için şu an alamıyoruz, bakıp bakıp çıkıyoruz" dedi.

Düğün yapacak insanların zorluk yaşadığını söyleyen Ayla Karabina, bunun yanında altının yatırım amaçlı ilgi gördüğünü de ifade etti. Nebahat Uyanık ise, fiyatlar düşünce yatırım için yeniden altın alacağını belirtti.

Kaynak: DHA