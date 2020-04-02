Karadenizliler memleketlerine dönüyor, kent girişlerinde yoğunluk arttı
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Karadenizliler memleketlerine dönüyor, kent girişlerinde yoğunluk arttı

Karadenizliler memleketlerine dönüyor, kent girişlerinde yoğunluk arttıTÜRKİYE'de koronavirüs salgını vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'dan, Karadeniz illerine doğru göçler sürüyor.

02.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:50
Karadenizliler memleketlerine dönüyor, kent girişlerinde yoğunluk arttı

Karadenizliler memleketlerine dönüyor, kent girişlerinde yoğunluk arttı

TÜRKİYE'de koronavirüs salgını vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'dan, Karadeniz illerine doğru göçler sürüyor. Çay ve fındık hasat sezonu hazırlıkları için memleketlerine dönenler, kent girişlerindeki arama noktalarında yoğunluk oluşturuyor.

Koronavirüs salgını vakasının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirlerden ayrılan Karadenizliler, memleketlerine dönüyor. İç Anadolu Bölgesini geçerek özel otomobilleri ile Karadeniz'e giriş noktası Samsun'a ulaşanlar, kent girişinde oluşturulan arama noktalarında durduruluyor. Samsun kent merkezine giriş noktalarında polis ve sağlık ekiplerince yapılan denetimlerle sürücü ve araçlarda bulunanların ateşleri ölçülüyor, gittikleri iller ve adresleri kayıt altına alınıyor. Ölçümde ateşi yüksek çıkanlar ise ayrıntılı sağlık kontrolünden geçiriliyor. Çay ve fındık hasat sezonu hazırlıkları için memleketlerine dönenler, kent girişlerindeki arama noktalarında yoğunluk oluşturuyor.

'TARIM ÜRÜNLERİNİN BAKIMINI YAPACAĞIZ'

İstanbul'dan Ordu'ya giden Salih Genç, "Gittiğimizde önce kendi sağlığımız için sonra yakınlarımız için kendimizi karantinaya alacağız. Kolonyamız, maskemiz eldivenimiz mevcut tedbirlerimizi alıyoruz. Mevsim itibariyle tarım ürünlerine bakım yapmamız da gerekiyor" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte Düzce'den Giresun'a giden Reşit Durdu ise, "Polislerimiz kontrol yaptılar ateşimizi ölçtüler. Çok güzel bir uygulama. Evden kimse dışarı çıkmasın. Bizim işimiz olduğu için mecbur dışarı çıktık. Yoksa herkes evinde kalsın" şeklinde konuştu.

Serdar Ömür Durdu da maske takarak koronavirüse karşı tedbir aldıklarını belirterek "Ailemle Giresun'a gidiyoruz. Samsun girişinde polis uygulamasında tüm araçları durdurdu polis. Ateşimizi ölçtüler. Çok güzel bir uygulama. Tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyması gerekiyor" dedi.

Karadenizliler memleketlerine dönüyor, kent girişlerinde yoğunluk arttı

Kaynak: DHA

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Karadenizliler memleketlerine dönüyor, kent girişlerinde yoğunluk arttı
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