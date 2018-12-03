Karadenizliler Kahvaltıda Buluştu

Antalya'da yaşayan Karadenizliler kahvaltıda biraraya geldi.

Antalya Karadenizliler Derneği (ANT-KARDER) kentte yaşayan Karadenizlileri kahvaltıda biraraya getirdi. Kahvaltıya, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Cansel Çevikol Tuncer, İl Gençlik ve Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de katıldı.

ANT-KAR DER Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ekşi, dernek üyelerinin uzun zamandır bir araya gelme fırsatı bulamadığını, hemşerilerin yaşadıkları kentlere kattıkları değerleri paylaşmaları için buluşmaları gerektiğini ifade etti. Ekşi, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Karadenizliyiz ama Antalya'da yaşıyor ve buranın coğrafyasını paylaşıyoruz. Bizler nereli olduğumuzu unutmadan ancak nerede yaşadığımızı da unutmadan kültürümüzü yaşatmak için çabalıyoruz" dedi.

Eyüp Aktaş ise 18 ili kapsayan bir üye profiline sahip olduklarını belirterek, Antalya'da TÜİK verilerine göre yaklaşık 185 bin Karadenizli hemşerinin yaşadığını ifade etti. - ANTALYA