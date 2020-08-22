Karadenizli sanatçılardan Uzungöl'deki müzeye klipli tanıtım
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Karadenizli sanatçılardan Uzungöl'deki müzeye klipli tanıtım

TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de açılan ve içerisinde arkeolojik eserlerin yanı sıra ağaç köklerinden yapılan heykellerin yer aldığı Dursun Ali İnan Müzesi, Karadeniz müziğinin ünlü isimleri tarafından bestelenen özel türküye çekilen kliple tanıtıldı.

Karadenizli sanatçılardan Uzungöl'deki müzeye klipli tanıtım
22.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:36

TRABZON'un Çaykara ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de açılan ve içerisinde arkeolojik eserlerin yanı sıra ağaç köklerinden yapılan heykellerin yer aldığı Dursun Ali İnan Müzesi, Karadeniz müziğinin ünlü isimleri tarafından bestelenen özel türküye çekilen kliple tanıtıldı. Sanatçıların müzede sahne alarak hazırladığı klip, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Karadeniz müziğinin ünlü isimleri, Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bir süre önce ziyaretçilere kapılarını açan Dursun Ali İnan Müzesi için özel bir türkü yazıp besteledi. Yusuf Cemal Keskin, Hülya Polat, Onay Şahin, Tahsin Terzi, Yakup Atalay, Adem Ekiz, Mustafa İlhan, Sedat Keskin, Dursun Akyüz, Ayten Cansız ve Sinan Karlıdağ, Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'nde sahne alıp, bestelenen türküye kemençe eşliğinde klip çekti. Klip, paylaşıldığı sosyal medyada, beğeni toplayarak, ilgi gördü.

Müzenin kuruluşunda büyük emek harcayan ve türkünün güftesine de katkıda bulunan Mehmet İnan, "Babam Dursun Ali İnan'ın uzun yıllar süren birikimlerini sergilemek için kurduğu müzemize katkı veren tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Sanatçı Hülya Polat, "Dursun Ali amcamızın büyük emek harcayarak kurduğu müzeye bizim de bir katkımız olsun istedik" diye konuştu. Onay Şahin, "Uzungöl'e büyük bir değer katan Dursun Ali İnan Müzesi, mutlaka gezilip görülmesi gereken bir mekan" ifadelerini kullandı.DURSUN ALİ İNAN MÜZESİ

Yaklaşık 4 bin metrekare alana kurulan Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'nde; yöresel mimariye bağlı kalınarak yapılan ahşap Uzungöl evi, Dursun Ali İnan'ın 30 yıldan fazla süredir topladığı yöresel-arkeolojik eserler ve ağaç köklerinden yaptığı heykellerin yanı sıra Uzungöl'ün tarihi, kültürü, gelenekleri, coğrafyası, sosyal hayatı, faunası, florası ve daha birçok özelliği hakkında yazılı ve görsel içerik bulunuyor.


Kaynak: DHA

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