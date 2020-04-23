Karadenizli sanatçı, sokakları gezerek çocuklara balon ve çikolata dağıttı Karadenizli sanatçı Davut Güloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokak sokak gezerek çocuklara balon ve çikolata dağıttı.

Karadenizli sanatçı Davut Güloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sokak sokak gezerek çocuklara balon ve çikolata dağıttı.

Sanatçı Davut Güloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve ramazan ayı dolayısıyla hem vatandaşlara hem de çocuklara ikramda bulundu.

Sokak sokak dolaşan Davut Güloğlu, İstanbul'daki fırınında pişen ramazan pidelerini vatandaşlara, balon ve çikolataları da çocuklara dağıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayarak evlerinde kalan çocukların bayramını kutlayan Güloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların bu yıl bayramlarını buruk geçirdiğini söyledi.

"Evde kalalım, evde hayat vardır"

Güloğlu, "Hepimizin içinde bir çocuk vardır. Ben de bir çocuğum. Biliyorsunuz ki bugün sokağa çıkma kısıtlamamız var. Koronavirüs diye bir illetle uğraşıyoruz. Bu konuda çok titiz davranan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşları evde kalmaya davet eden Güloğlu, "Bugün çocuklar garip gibi evlerde kapalı oldukları için içimde bir burukluk oldu. Sokaklarda şeker ve balon dağıtacağım. Bir nebze olsun çocuklara mutluluk verebilirsek başka bir şey istemeyiz. 23 Nisan'ın ne kadar önemli olduğunu unutmadığımızı göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl 23 Nisan'ın buruk yaşandığını dile getiren Davut Güloğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten geleceğimiz çok güzel olacak. Ben buna inanıyorum. Ramazan da geldi. Herkesin ramazan ayını en içten dileklerimle kutluyorum. Üç ayların sultanındayız. Bunu da buruk geçirmeyelim istiyorum. Sağlık çalışanlarımızı da yürekten alkışlıyor, onlar için dua ediyoruz."

Kaynak: AA