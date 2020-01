Karadenizli kadınlar yöresel kıyafetlerle voleybol turnuvasına katıldı

04.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:19

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hareketsiz yaşamın önüne geçmek için ülke genelinde başlatılan spor seferliği kapsamında Trabzon'da "Evinin Sultanları" voleybol turnuvası organize edildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çalışkanlığı ile bilinen Karadenizli kadınların spor aktivitelerine katılımlarını sağlamak için ilçelerde çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Turnuvanın, daha önce Ortahisar ve Tonya ilçelerinde kadınların katılımıyla gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, geçen hafta ise üçer kişiden oluşan üç takımın katılımıyla Şalpazarı ilçesinde yapıldığı aktarıldı.

İlçede Çepni kültürünün devamı olan el emeği "Ağasar" elbiselerini giyen kadınların mücadele ettiği turnuvada renkli görüntüler ortaya çıktığı belirtilen açıklamada, birinci olan takımdakilere madalya verildiği kaydedildi.

"İnsanları sporla buluşturmaya çalışıyoruz"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, sağlıklı yaşam sürmek için spor yapmak gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, Öztürk'ün şu ifadeleri yer aldı:

"Antrenörlerimiz ve spor uzmanlarımızla sadece tesislerimizde insanları beklemiyoruz. Köylere, yaylalara, okul bahçelerine, huzurevlerine, her yere gidip insanları sporla buluşturmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızdan yaşlı dedelerimize, ninelerimize kadar herkesin yapabileceği, sevebileceği uygun bir spor branşı olduğu gerçeğiyle hareket ederek sporu her yere, her kesime taşımaya çalışıyoruz."

Şalpazarı Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Karaçoban ise turnuvanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Turnuva sayesinde, belki de hayatında voleybol topuna el sürmemiş kadınlarımıza ulaşıyoruz. Belki ilk başta bocalıyor, yabancılık çekiyorlar ama sonra hamaratlıklarını burada da ortaya koyuyorlar. Kısa bir alışma evresinin ardından sporda da farklarını gösteriyorlar."

Kaynak: AA