Karadenizli Gazeteciler Midyat'ı Gezdi

Trabzon Gazeteciler Cemiyetince (TGC) yürütülen Basın Mensupları Gönül Elçisi Projesi kapsamında 40 gazeteci Mardin'in Midyat ilçesine geldi.

TGC'nin İçişler Bakanlığınca desteklenen projesi kapsamında Karadeniz Bölgesinin çeşitli ilerinden bir araya gelen gazeteciler, Midyat'ı gezdi.

Gazetecilerin farklı bölgelerdeki şehirlerin kültürel, tarihi ve turistik yerlerini gezip görmeleri ve bu illerde çalışan gazetecilerle kaynaşması sağlanmak amacıyla hazırlanan geziye katılan gazeteciler, ilçenin tarihi, turistik yerlerini gördü ve Midyat'ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Karadenizli gazetecilerin, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Tunceli illerini de ziyaret edecekleri belirtildi.