Karadenizli balıkçının yüzünü palamut güldürüyor
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Karadenizli balıkçının yüzünü palamut güldürüyor

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçıların yüzü palamutla güldü.

05.09.2020 12:50 | Son Güncelleme: 05.09.2020 12:56

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize açılan balıkçıların yüzü palamutla güldü.

Düzce Balık Pazarı esnafı, palamut bolluğundan ve müşteri ilgisinden hayli memnun.

Balıkçı esnafı Sadık Kara, AA muhabirine, sezonun açılmasıyla fiyatların yüzde 50 oranında düştüğünü belirtti.

Bereketli bir sezon başlangıcı yaşadıklarını vurgulayan Kara, "Palamudun denizden çıkmasıyla birlikte bu sezon bereketli ve bol geçiyor. Vatandaşlar tezgahlarda yoğunluk gösteriyor ve palamut ilgi odağı oldu. Palamudun tanesini 7 ila 10 liradan satıyoruz. Sezon bu şekilde devam ederse halkımız bol balık yiyecek." diye konuştu.

Kara, palamut bolluğunun fiyatlara da yansıdığına işaret ederek, "Sezon açıldığından beri balık fiyatlarında genel anlamda yarı yarıya bir indirim var. Denizimizde istavrit, mezgit, palamut ciddi anlamda bol olduğu için bu da fiyatlara yüzde 50 oranında yansıdı." dedi.

Öte yandan tezgahlarda istavritin kilosu 25, mezgitin kilosu 20 ve çupranın tanesi ise 20 liradan satılıyor.

Karadenizli balıkçının yüzünü palamut güldürüyor

Kaynak: AA

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