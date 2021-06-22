Karadenizli balıkçıların yıpranan tekneleri bakıma girdi
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Karadenizli balıkçıların yıpranan tekneleri bakıma girdi

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Ekonomi

Denizlerde av sezonunun 14 Nisan'da sona ermesinin ardından gelecek sezon için hazırlıklara başlayan Karadenizli balıkçılar, teknelerinin bakımı için tersanenin yolunu tuttu.

Denizlerde av sezonunun 14 Nisan'da sona ermesinin ardından gelecek sezon için hazırlıklara başlayan Karadenizli balıkçılar, teknelerinin bakımı için tersanenin yolunu tuttu.

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesi ağır tonajlı teknelerini, Altınordu ilçesindeki Kumbaşı Barınağı'nda faaliyet gösteren tersaneye getiriyor.

Tersane işletmecisi Muammer Kaya, AA muhabirine, av sezonu boyunca tekneleri yıpranan balıkçıların yeni sezon öncesi tersanede yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Başta Ordu olmak üzere Karadeniz'in birçok ilinden teknelerin kendilerine getirildiğini belirten Kaya, bazı teknelerin boyasının ve elektrik aksamının yenilendiğini, bazılarının hasar gören yerlerinin tamir edildiğini anlattı.

Tersanelerinde 10 ila 60 metre büyüklüğünde balıkçı teknelerinin bakımının yapıldığını kaydeden Kaya, "Amacımız 1 Eylül öncesi balıkçı teknelerini en iyi şekilde hazır hale getirmek. İsteyen yeni tekne siparişi de veriyor. Yaklaşık 200 işçimizle balıkçılarımızın taleplerini yerini getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaya, Türkiye'nin yanı sıra balıkçılığın yaygın yapıldığı Moritanya, Gürcistan, Fas, Umman ve Kırım gibi ülkelere de balıkçı tekneleri ihraç ettiklerini, buralardan gelen taleplerin her geçen yıl arttığını söyledi.

Teknesinin bakımını yaptırmak için Sinop'tan gelen Namık Ünlü ise av sezonunda teknesinin hayli yıprandığını belirterek, yeni sezon öncesi yoğun bir tempoyla teknelerin yenilendiğini aktardı.

"Teknelerin periyodik bakımları çok önemli"

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, balıkçı teknelerinin Karadeniz'in hırçın sularında zaman içerisinde yıprandığına dikkati çekerek, "Buralarda çalışan yüzlerce tayfanın güvenliği için teknelerin periyodik bakımları çok önemli. Bunun bilincinde olan meslektaşlarımız teknelerini bakımdan geçiriyor." diye konuştu.

Karadeniz, tekne bakımlarının 1 Eylül'e kadar süreceğini belirtti.

Karadenizli balıkçıların yıpranan tekneleri bakıma girdi
Karadenizli balıkçıların yıpranan tekneleri bakıma girdi
Karadenizli balıkçıların yıpranan tekneleri bakıma girdi
Karadenizli balıkçıların yıpranan tekneleri bakıma girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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