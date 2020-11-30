Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
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Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu

30.11.2020 08:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 08:58

Ekmeğini denizden çıkaran Karadenizli balıkçıların yüzü hamsi ile güldü.

Ekmeğini denizden çıkaran Karadenizli balıkçıların yüzü hamsi ile güldü. Gün içinde Amasra'ya bağlı Tarlaağzı limanından Karadeniz'e açılan balıkçı teknelerinin ağları hamsi ile doldu.

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Tarlaağzı Balıkçı Barınağı'ndan Karadeniz'e açılan balıkçıların yüzü ağlarının hamsi ile dolmasıyla birlikte güldü. Onur Semih Kardeşler isimli tekne ile sabahın erken saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, gece yarısı limana döndüler.

Yüzlerce kasa hamsi ile limana dönen balıkçılar ambarlarındaki hamsileri tek tek ayıklayarak kasalara yerleştirdiler. Kasalanan hamsilerin İstanbul ve Ankara gibi illere gönderileceğini belirten balıkçılar, bereketli geçen avdan dolayı büyük bir mutluluk yaşarken, sezondan da umutlu olduklarını dile getirdiler.

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Palamut sezonunun kısa sürdüğünü, hamsi sezonundan umutlu olduklarını söyleyen tekne kaptanı Ahmet Uzunay, "Palamut sezonunu bitirdik. Palamut sezonu pek olumlu geçmedi. Palamut sezonu kısa sürdü. Hamsiye başladık. Hamsi Allah'a şükür iyi. Şu anda iyi gözüküyor. İyi gitmesini bekliyoruz. Bu akşam güzel bir balığa denk geldik. Onu aldık geldik. Onu kasalayıp göndereceğimiz yerlere göndereceğiz" dedi.

Balıkçılardan Şaban Uzunay ise, "Palamut sezonu bitti hamsiye başladık artık. Hamsiye devam ediyoruz. Hamsiye bismillah dedik bu akşam. Artık sonu ne gelir ne olur bilmiyoruz. Mecbur umutlu olacağız. Olmazsa şansına. Allah ne verirse onu tutacağız" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu
Karadenizli balıkçıların ağları hamsi ile doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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