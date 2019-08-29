29.08.2019 17:16

Karadenizli balıkçılar yeni av sezonunu bekliyor

KARADENİZ'de balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine 2 günü kala son hazırlıklarını tamamladı. Sinoplu balıkçı Mehmet Özaltun, iyi bir av sezonu olmasını beklediklerini söyledi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erecek. Karadenizli balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. Ağlarını onaran, tekne bakımlarını yapan Sinoplu balıkçılar av yasağının bitmesine 2 gün kala heyecanlı bekleyişlerini sürdürüyor. 'Virabismillah' demek için bekleyen balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

HAMSİNİN BOL OLMASINI BEKLİYORUZ'

Sinoplu balıkçı Mehmet Özaltun, yeni av sezonundan umutlu olduklarını belirterek Yeni sezona çok az kaldı. İyi bir sezon geçireceğimizden ümitliyiz. İnşallah balık bol olur. Özellikle hamsinin bol olacağını düşünüyoruz. Ancak palamut bu yıl biraz az olabilir. Mezgit, istavrit yine bol olacaktır. İnşallah balık çok olur vatandaşlarımız da ucuz balık tüketirler. Karadeniz'de yaşayanların için kaşın balık çok önemli. Bizde yeni sezon için bütün hazıklıklarımızı tamamlıyoruz. Heyecanla 1 Eylül'lü bekliyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA