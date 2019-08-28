28.08.2019 13:36

Karadenizli balıkçılar 'Vira Bismillah' demek için gün sayıyor

SİNOP - Karadenizli balıkçılar, yırtılan ağlarını onarıp teknelerinin bakımını yaparak 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna son hazırlıklarını yapıyor.

Sinop Limanı'na demir atan balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Balıkçı Yaşar Şener av sezonuna günler kala yoğun çalışma içinde olduklarını belirterek, "Allah izin verirse bu sene palamuttan biraz ümidimiz zayıf ama hamsi güzel olacak. İstavrit gözüküyor. Her sene bir olmuyor. Ama ne kadar bol balık olursa halkımız o kadar ucuz balık yer. Allah izin verirse 1 Eylül'de başlayacağız. Nisan 15'ine kadar da devam edeceğiz. 7 buçuk ay gibi uzun bir sezon geçireceğiz. Tüm balıkçı arkadaşlarımız burada ekmek parası için mücadele verecek. Allah izin verirse 31 Ağustos akşamı ağları hazırlayıp denize çıkacağız. Şu an yoğunuz. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeni sezona yetişmemiz gerekiyor" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan balık av yasağı, 01 Eylül'de sona erecek ve balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılacak.

Kaynak: İHA