Karadenizli Balıkçılar "Vira Bismillah" Demek İçin Gün Sayıyorlar

Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla "Vira Bismillah" demek için gün sayıyorlar.

Denizlerdeki av yasağının sona ermesine sayılı günler kala, Karadenizli balıkçılar denize inmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Samsun ve Sinoplu balıkçılar 1 Eylül itibariyle "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize bırakacak.

Denizlerdeki yeni av sezonunun 1 Eylül itibariyle açılacak olmasıyla yüzü gülen Samsunlu balıkçılar, teknelerini onarıp ağlarındaki son kontrolleri yaptı. Bölgede bulunan yaklaşık 170 balıkçı teknesi, Karadeniz sularına açılmak için gün sayıyor. 1 Eylül itibariyle demir attıkları limanları boşaltarak denize açılacak olan balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek ağlarını mavi sulara bırakacak.

"Denizin dolu olduğunu gördük"

Av yasağının kalkmasıyla birlikte balık piyasasının canlanacağına dikkat çeken Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Balıkçılar olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Zaman zaman yaptığımız tespitlerde denizin dolu olduğunu gördük. İstavrit, çinekop, palamut ve hamsi gibi balıklar gözle görülüyor. Geçen sene balıkçılık orta dereceli geçti. Bu yıl beklentilerimiz geçen seneye göre daha yüksek. Şu anda eksiklerimizi gidererek 1 Eylül'ü beklemeye başladık. Bizim bölgemizde en az 150 ila 170 arasında balıkçı gemisi var. 1 Eylül itibariyle bu limanda kimse kalmaz. Herkes denizde olacak. Burada balık denizden çıktığı gibi Türkiye'nin her yerine dağıtılacak. Şu anda balığa olan talep çok fazla. Özellikle palamut ve hamsiye. İnşallah biz de elimizden geldiği kadar bu balığı tutarak her yere göndereceğiz" dedi.

Sinop'ta balıkçılar hazırlıklarını tamamlıyor

1 Eylül itibariyle açılacak yeni av sezonu öncesinde Sinop'ta balıkçılar da son hazırlıkları yapıyor. Balıkçı Raif Kaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Budan evvel tabi teknenin, ağların bakımı, teknenin ufak tefek işleri var. Bunları hallediyoruz. Makinelerde sorunlarımız oluyor. Onları yapıyoruz. Ağların bakımı. Adam ayarlıyoruz. Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Allah nasip kısmet ederse de 1 Eylül'de denize çıkacağız. Bu seneden çok umutluyuz. Yalnız mazot çok pahalı oldu. Yani mesela, evvelden mazot aldığımız fiyatların 2 katına alıyoruz. Dolarda bir yükselme olduğu zaman direkt olarak hemen mazota yansıyor. Yani geçen sene aldığımız 2 liralık mazotu şimdi 5 bin liradan alacağız. Ondan bir sıkıntımız var" açıklamasında bulundu.

Balıkçı Turhan Karadeniz ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda hazırlıkları yapıyoruz. Son hazırlıklarımız. Allah nasip ederse ayın 1'inde inşallah denizdeyiz. Bu sene denizde balıkta güzel görünüyor. İnşallah iyi olur. Halkımızda ucuz ucuz balık yer. Yeni sezondan çok umutluyuz" diye konuştu. - SAMSUN