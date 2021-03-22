Karadenizli balıkçılar sezonu "kötü" geçiriyor
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Karadenizli balıkçılar sezonu "kötü" geçiriyor

22.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:22
Karadenizli balıkçılar sezonu

Karadeniz'de balıkçılar, pandemi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Karadeniz'de balıkçılar, pandemi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun'da balıkçılar da olumsuz etkilendi.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, AA muhabirine, balıkçıların pandemi, yasaklar ve kötü hava şartları nedeniyle kötü bir sezon geçirdiğini söyledi.

Malkoç, Samsun'un çok yüksek riskli illerin başında geldiğine işaret ederek, "Bazı teknelerde pandemi oldu. Sıkıntılı oldu balıkçı. Rahat çalışamadı. Bazı teknelerde pandemi oldu bağladılar limanlara." dedi.

Samsun genelinde limanlarda pandemi ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen tedirgin olduklarını aktaran Malkoç, "Denize çıkarken bile korkuyoruz. İnsanların öksürmesinden bile korkuyoruz. Balıkçılığı etkiledi. Her şeyi etkiledi. Sokağa çıkma yasağı yok ama denize çıkamıyoruz." diye konuştu.

Malçok, pandeminin yanı sıra iklim koşullarının, getirilen yasak ve denetimlerin de kendilerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Bu sene ortalama 300-350 bin ton hamsi avlandı Karadeniz'de. Ama 500-600 bin ton avlanırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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