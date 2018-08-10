Karadenizli Balıkçılar Palamuttan Umutlu

Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, yeni av döneminde iyi bir palamut sezonu beklediklerini belirtti.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Eylül itibariyle başlayacak av sezonu öncesi denizdeki işaret ve emarelerin palamut açısından ümit verici olduğunu söyledi.

Bugünlerde kıyı balıkçılarının ağlarına bol miktarda balığın takıldığını belirten Arslan, yeni av sezonun başlamasıyla birlikte av miktarında ciddi artış beklediklerini dile getirdi.

Önümüzdeki sezon palamudun hem balıkçının, hem de vatandaşın yüzünü güldüreceğini aktaran Arslan, "Bugünlerde kıyı balıkçılarımızın ağlarına da fazla miktarda palamut takılmakta. Şu andaki tüm işaret ve emareler palamudun bol olacağı yönünde. Karadeniz'in tamamında balık görülüyor. Önümüzdeki sezon palamut hem balıkçımızın, hem de halkın yüzünü güldürecek." ifadelerini kullandı.

Arslan son olarak, hamsi sezonuyla ilgili şimdiden bir değerlendirme yapmanın uygun olmayacağını, av döneminin başlamasıyla birlikte balığın durumuna göre söylemlerde bulunulmasının daha doğru olacağını da sözlerine ekledi.