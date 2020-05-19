Karadenizli balıkçılar Kovid-19 tedbirleri altında ağlarını onarıyor Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan'da sona eren 2019-2020 av sezonunun ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine de dikkat ederek ağlarını onarıyor.

Karadenizli balıkçılar, 15 Nisan'da sona eren 2019-2020 av sezonunun ardından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine de dikkat ederek ağlarını onarıyor.

Karadeniz'de 1 Eylül 2019'da "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, 15 Nisan'da sezonu tamamladı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde gırgır teknelerini limanlara demirleyen balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Limanda, Kovid-19 salgınına karşı önlemlerini alan balıkçılar, sosyal mesafe kuralına uyup maske takarak zarar gören ağlarını imece usulüyle onarıyor.

Balıkçı Osman Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun kısmen iyi geçtiğini belirterek, koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken bitirdiklerini söyledi.

Ağ bakımının balıkçılıkta çok önemli olduğuna işaret eden Küçük, "Bir balıkçının ağı sağlam olacak. Bu bakım olmazsa olmazdır. Onun için sezonu bitirip hemen ağ bakımı yapıyoruz. Böylelikle yeni sezonun da hazırlıklarını yapmış oluyoruz." dedi.

Küçük, ağ bakımının oldukça zorlu ve dikkat isteyen bir süreç olduğuna dikkati çekerek, imece usulüyle yapılan ağ onarımının yaklaşık bir ay süreceğini kaydetti.

Ağ onarımı sırasında koronavirüse karşı tedbirlerini alarak çalıştıkları ifade eden Küçük, herkesin sosyal mesafeyi koruyarak ve maske kullanarak çalıştığını anlattı.

Ağların ardından tekne bakımı başlayacak

Ufuk Büyük ise ağların sezon boyunca yırtıldığını ve zarar gördüğünü belirterek, "Eğer bu bakım olmazsa balık ağda tutunamaz ve verdiğiniz emekler boşa gider." ifadesini kullandı.

Her gün sabah 08.00'den akşam 18.00'e kadar mesai yaptıklarını anlatan Büyük, ağ bakımı sırasında sağlıklarını koruduklarını, sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyduklarını söyledi.

İsmet Öztürk de uzun yıllardır bu işle ilgilendiğini ifade ederek, ağ bakımının yetenek istediğini kaydetti.

Öztürk, ağların ardından balıkçıların tekne bakımlarına başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA