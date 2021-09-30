Karadenizli balıkçılar kötü hava koşulları yüzünden Sinop limanına sığındı - Haberler
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Karadenizli balıkçılar kötü hava koşulları yüzünden Sinop limanına sığındı

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel
Karadenizli balıkçılar kötü hava koşulları yüzünden Sinop limanına sığındı

Karadeniz'deki kötü hava koşulları nedeniyle çok sayıda balıkçı, tekneleriyle Sinop Limanı'na sığınarak av mesaisine ara verdi.

SİNOP (AA) - Karadeniz'deki kötü hava koşulları nedeniyle çok sayıda balıkçı, tekneleriyle Sinop Limanı'na sığınarak av mesaisine ara verdi.

Bölgede etkili olan kötü hava koşulları balık avcılığını olumsuz etkiliyor.

Türkiye'nin farklı kentlerinden avlanmak için Sinop açıklarına gelen balıkçılar, sert esen rüzgar nedeniyle tekneleriyle Sinop Limanı'na yaklaştı.

Teknelerin bağlandığı iskelede yer kalmaması üzerine bazı tekneler, açıkta demir atarak bekleyişlerini sürdürdü.

Açıkta demirleyen teknelerdeki çalışanların küçük kayıklarla iskeleye gelerek ihtiyaçlarını karşıladıkları görüldü.

Yirmi beşe yakın balıkçı teknesinin hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar denize açılması bekleniyor.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Son Dakika Haberleri
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