Karadenizli balıkçılar ağlarına son ilmekleri atıyor

25.08.2019 11:07

Karadenizli balıkçılar, yırtılan ağlarını onarıp teknelerinin bakımını yaparak 1 Eylül'de başlayacak av sezonuna hazırlanıyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Limanı'na demir atan balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonun hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Muzaffer Tığ, AA muhabirine, yeni sezonun tüm balıkçıların hazırlıklarını tamamlayarak son aşamaya geldiklerini söyledi.

Yeni balık sezonunun balıkçılara bol kazanç getirmesini dileyen Tığ, "1 Eylül'de gırgırlar sezonu açacak. Trolle avlananlar ise 15 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek." dedi.

"Hamsi ve istavrit bol olacak"

Bu sezon istavrit ve hamsinin bol olacağını düşündüklerini belirten Tığ, "İl genelinde yaklaşık 200 trol, gırgır ve kıyı balıkçı teknesi var. Geçen sezon deniz bereketliydi. İnşallah bu sezon da bereketli olur. Hamsi ve istavrit bol olacak. Balıkçılarımız bütün hazırlıklarını tamamladı. Ufak tefek eksikleri olanlar onları da gideriyor." diye konuştu.

Samsun'da 30 yıldır balıkçılık yapan Adnan Tığ ise teknelerini yeni sezona hazır hale getirdiklerini anlatarak, "Ağlarımızı tamir ettik. Ay sonuna kadar hazırlıklarımızı tamamlayıp yeni sezona hazır hale geleceğiz. İnşallah bereketli bir sezon olur, vatandaşımız da bol bol balık tüketir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA