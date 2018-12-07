Karadenizli Balıkçılar Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Ordulu balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Altınordu ilçesi Kumbaşı Balıkçı Barınağı ve Perşembe ilçesindeki Kışlaönü Balıkçı Barınağı'nda görev yapan bazı balıkçılar, AA'nın fotoğraf oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde oylamaya sunulan fotoğrafları seçerek oy verdi.

AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alan balıkçılar, daha sonra haber, yaşam ve spor kategorilerinde fotoğrafları oyladı.

Kentte 20 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Çalış, haber kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci", yaşam kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Perşembe Yaylası" ve spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" fotoğrafına oy verdi.

Balıkçı Erdoğan Şimşit ise, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mehmetçikten ilk iftar", yaşam kategorisinde Evren Atalay'ın "Dünyaya farklı bakış" ve spor kategorisinde Veli Gürgah'ın "Gomis'in sevinci" fotoğrafını tercih etti.

Daha sonra fotoğraflar hakkında değerlendirmede bulunan Çalış, bunları çok beğendiğini ve emeği geçenleri kutladığını söyledi.

Çalış, balıkçılar olarak kendilerine de fotoğraf oylaması için imkan tanınmasından mutlu olduklarını dile getirerek, "Anadolu Ajansı ekibini yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.