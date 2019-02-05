Karadenizli Balığı Tünele Sokacak

Türkiye'de ilk kez yer altında yapılan bir akvaryum olacak olan Tünel Akvaryum'da tünel açma çalışmaları tamamlandı.

Ortahisar Belediyesi'nin Zağnos Vadisi ile Tabakhane Vadisi arasında tarihi surların altından inşa ettiği Tünel Akvaryum'un toplam uzunluğu 196 metre, genişliği ise 16 metre. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin akvaryum kısmının inşaatıyla ilgili firmalarla görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Projenin Ortahisar'da yeni bir cazibe mekanı oluşturacağını belirten Başkan Genç, "Tünel Akvaryumu, turizm çeşitliliğini artırmak, deniz canlılarını vatandaşlarla buluşturmak ve yeni cazibe mekanları oluşturmak için inşa ediyoruz. Deniz kenti Trabzon'da bir akvaryumun olmaması büyük bir eksiklikti. Vatandaşlarımız maalesef birkaç balık türü dışında deniz canlılarını yeterince tanımıyor. Bu durum da adı balıkçılıkla, denizle anılan sahil kenti Trabzon'a hiç yakışmıyordu. Tünel Akvaryum tam da bu eksikliği giderecek vatandaşlarımızla deniz canlılarını buluşturacak bir proje niteliğinde. Aileler çoluk-çocuk Tünel Akvaryumu gezerek deniz canlılarını yakından görme ve tanıma fırsatı bulacaklar" dedi.

Akvaryum kısmı ihale edilecek

Projeyi; tünel açma, mekanik ve işletme kısmı olmak üzere üç etapta hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Genç, "Her etabın ihale sürecini ayrı ayrı planladık. İlk etabı oluşturan tünel açma çalışmalarımızı tamamladık. Projemizin akvaryum kısmının inşaatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Teknik bir konu için olduğu bu işi ülkemizde yapacak en iyi firmalarla görüşüyoruz. Tünel Akvaryum'un işletilmesi konusunda henüz bir karara varmadık. Burada iki seçeneğimiz var. Belediye olarak ya kendimiz işleteceğiz ya da belli bir bedel karşılığında özel sektöre devrini yaparak işletilmesini sağlayacağız. Gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra, belediyemiz için en uygun olan, en ekonomik olan modelde karar kılacağız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA